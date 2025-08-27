丼チェーン「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、9月1日より3種類の『月見とろろ北海道すた丼』を全国の店舗（一部店舗を除く）にて期間限定で販売する。【写真】ボリューム満点！肉量が並の2倍『肉W盛り』同店は、長引く猛残暑で食欲が落ちがちな中でも、すたみなをつけて秋のイベントを楽しんでほしいという想いから、人気の期間限定メニュー『北海道すた丼』を月見仕様にした3種類の『月見とろろ北海道すた丼』を開発し