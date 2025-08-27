元乃木坂46のメンバーで俳優・歌手の生田絵梨花（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。頬を膨らませた“おちゃめ”な姿を公開した。【写真】「どあっぷ可愛いすぎる」“バブみ”強めな生田絵梨花※3枚目生田は、同日都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）完成披露試写会舞台あいさつに、エレガントなドレス姿で登壇。投稿では「お腹空きすぎてカツサンドほうばった」とつづり、口いっぱいにカツサ