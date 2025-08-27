お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が26日放送のTBS「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」（火曜深夜0・01）に出演。ダイレクトメールで寄せられるという、とある「お願い」について語った。この日のテーマは「SNSで目にした自分へのイラっとする書き込み」。ゲストの「Kis―My―Ft2」千賀健永は、インスタグラムでファンの人生相談に乗っていることを明かした。千賀に関連し、悩み相談を受けることがあるか聞