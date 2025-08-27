タカショー [東証Ｓ] が8月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常利益は前年同期比30.7％増の3億4900万円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の4億0500万円→4億7000万円(前期は8300万円)に16.0％上方修正し、増益率が4.9倍→5.7倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益は1億2100