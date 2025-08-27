コア [東証Ｐ] が8月27日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の上期配当を従来計画の10円→15円(前年同期は10円)に大幅増額し、年間配当は60円になる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は経営の基本方針のもと、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けております。そのために、当社は継続的な成長と株主価値の最大化を目指すことで、企業発展の源泉としての利益確保に努