½÷Í¥¤ÎÌ¾¼èÍµ»Ò¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18Æü¤Ë68ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Ì¾¼è¤Ï¡Ö¤µ¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤Î1½µ´Ö¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤»éËÃ´Î¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¥±¡¼¥­»°Ëæ¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î»ö·ï¥Õ¥¡¥¤¥ëÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥­Q¤µ¤Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥­¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂðËã¿­¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò