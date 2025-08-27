伊藤忠商事が、セブン&アイ・ホールディングス傘下のセブン銀行と資本業務提携に向けた検討を開始することで合意した。出資比率など、具体的な内容には言及していないが、今後は伊藤忠傘下のファミリーマートへ、セブン銀銀行のATM（現金自動預払機）を設置するものとみられる。 石井敬太・伊藤忠商事社長 セブン&アイは今後、コンビニ専業会社として成長を図ることを決めてお