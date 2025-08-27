27日午前、栃木県那須塩原市で3歳の女の子が川に流されたと通報がありました。女の子は救助され、意識はあるということです。警察によりますと、27日午前10時前、那須塩原市の那須疏水公園付近で「3歳の長女が川に流された」と110番通報がありました。母親が川に入り、流された3歳の女の子を抱きかかえ救助しましたが、警察官がかけつけた時には2人が川の中ほどで動けなくなっていたということです。警察官は救命胴衣をもって救助