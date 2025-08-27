23:30米週間石油在庫統計 28日 0:30米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル） 2:00米5年債入札（700億ドル） 月例経済報告（8月） 米エヌビディア決算 メローニ伊首相、年次政治会議出席 トランプ米政権、インドからの輸入品に計50%の関税施行 APECエネルギー担当大臣会合（韓国、28日まで） ※予定は変更されることがあります。