テクニカルポイントポンドドル、目先は中立状態継続に、９月からの動きを注意 1.3634ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3621エンベロープ1%上限（10日間） 1.3526一目均衡表・雲（上限） 1.348710日移動平均 1.3483一目均衡表・転換線 1.3480一目均衡表・雲（下限） 1.3456現値 1.3437100日移動平均 1.342521日移動平均 1.3369一目均衡表・基準線 1.3352エンベロー