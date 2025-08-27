¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎSHUNSUKE¡Ê¥·¥å¥ó¥¹¥±¡á38¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£SHUNSUKE¤ÏX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹¹¿·¡£Ä¾É®¤Ç¡ÖSHUNSUKE¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ØSHUNSUKE»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬»ä¥í¡¼¥Þ»ú¤ÇSHUNSUKE¤³¤ÈSYUNUKE¤Ï¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ë²ÄÎù¤Ç¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¤ÁÇÅ¨¤Ê½÷À­¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤¹¤ë»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àé²¤ÎSHUNSUKE¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì