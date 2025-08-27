タンスのゲンは8月26日に、本物の猫を触っているような温かさと触り心地を再現した寝具「もはや、ねこ。」シリーズの新カラーとして、ノルウェージャンフォレストキャットをイメージした「ノルベージュ」を追加した。●寝ている間に汗をかいても蒸れにくい「もはや、ねこ。」シリーズは、猫の毛並みや色味のバリエーション、猫の体温に近い温もりまでこだわった寝具シリーズで、これまでに2枚合わせ毛布、ボックスシーツ、クッ