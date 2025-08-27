画像はTVアニメ「アポカリプスホテル」公式X（https://x.com/Apo_Hotel/status/1960235767588102545）より 【「アポカリプスホテル」×「ポプテピピック」コラボグッズ】 予約期間：8月26日～9月30日 発想時期：11下旬から順次発送予定 TVアニメ「アポカリプスホテル」と「ポプテピピック」のコラボグッズの予約が、サイバーグッズストアにて開始した。期間は8