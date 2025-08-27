プロ野球・日本ハムは27日、トレーナーおよびS＆C（ストレングス&コンディショニング）を募集することを発表しました。希望は「野球界、スポーツ界の仕事に対して情熱のある方」。拠点である北海道北広島市または千葉県鎌ケ谷市での勤務で、若干名の募集としています。求める人材には「チームあるいは団体での活動経験が1年以上あり、チームの方針に沿って働ける方」「様々なチーム関係者と協同して仕事を進めるためのコミュニ