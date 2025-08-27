三井不動産株式会社、豊田通商株式会社、KDDI株式会社は8月27日、収容客数1万人規模の多目的アリーナ「（仮称）名古屋アリーナ」着工を発表した。 ファイティングイーグルス名古屋が2027－28シーズンより新本拠地として利用する同アリーナは、8月27日に着工、2027年秋に竣工、2028年初頭に開業予定。音楽コンサートやスポーツイベント、企業の展示会なども開催されるとい