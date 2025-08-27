野崎印刷紙業が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに、長期保有の株主を対象とした優待区分を新設する株主優待制度の拡充を発表したことが好感されている。現行制度では毎年９月末時点で１０００株以上を保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード１０００円分を贈呈していたが、２５年９月末時点の株主からは継続保有期間２年以上の区分を設けＱＵＯカード１５００円分を贈呈する。 出所：MINKAB