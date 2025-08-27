大丸エナウィンが後場強含み、３日続伸している。午後２時ごろに２６年３月期の配当予想を中間１３円・期末１４円の年２７円から中間・期末各１４年の年２８円（前期２７円）に増額修正したことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS