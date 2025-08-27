ARROVAは、漫画『鋼の錬金術師』の公式3D衣装第二弾として、「ロイ・マスタング」と「リザ・ホークアイ」を販売することを発表した。 【画像あり】忠実に再現した「ロイ・マスタング」と「リザ・ホークアイ」の3D衣装 本商品は、ロイ・マスタングとリザ・ホークアイのヘアスタイル、アメストリス国軍の軍服、ブーツなどを忠実に再現したアイテムや、錬金術のギミックを含んでいる。 ロイ・マスタ