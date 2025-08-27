外務省＝東京・霞が関外務省の2026年度予算概算要求案が判明した。5本の予算の柱を掲げ、そのうちの一つ「国際秩序の形成」に1465億円、偽情報対策を含む「情報対策」に441億円などを要求する。デジタル庁所管分を含む総額は8743億円で、25年度当初予算に比べ1163億円増となった。金額が未定の「事項要求」も盛り込んだ。関係者が27日、明らかにした。国際秩序の形成に向け、同志国軍に防衛装備品を供与する「政府安全保障能力