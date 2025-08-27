27日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 64741 -34.8 30970 ２. 日経Ｄインバ 13556 -33.68735 ３. 日経ブル２8115 -15.9 333.1 ４. 楽天Ｗブル7846 -19.2 36700