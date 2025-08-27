「プリウスα」に反響多数！「プリウス」は1997年12月、世界初の量産ハイブリッドとして登場しました。現在は5代目が現行ですが、その系譜には5ドアのステーションワゴン／ミニバン系派生モデルが存在しました。それが2011年から2021年まで展開された「プリウスα（アルファ）」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「7人乗りプリウス」です！ 画像で見る（22枚）かつて存在していたプリウスαに、SNSを中心に反響の声が