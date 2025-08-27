EIZO株式会社は、クリエイター向けのInstagram投稿キャンペーンを8月27日（水）に開始した。写真・動画に加え、イラストなどジャンルは不問。優秀作品の投稿者には、現行のPCモニターを贈呈する。 プロ・アマを問わず応募できる投稿キャンペーン。テーマ「無限の発散」は、クリエイターの創造性が無限に発散されることを期待して選んだという。 賞品には、カラーマネジメントモ