ＵＬＳグループ [東証Ｓ] が8月27日大引け後(15:30)に配当修正を発表。9月30日割当の1→10の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の71円→7.1円(株式分割前換算では71円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 株式分割に伴い、2025年5月9日付で公表しました2026年3月期の期末配当予想額を以下のとおり修正いたします。