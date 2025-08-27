は『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開１ヶ月で興行収入257億円を突破するという驚異的な記録で驀進中だが、2025年は、「鬼滅の刃」以外にも高い映像技術と圧巻の音楽で私たちを別の世界へと誘ってくれるような、大作映画が控えています。◆『トロン：アレス』10月10日(金)日米同時公開！世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻。まさに映像エンターテイメントの歴史を