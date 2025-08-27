阪神ナインが27日の横浜でのDeNA戦の試合前練習を前に、元チームメイトの藤浪とコミュニケーションを取った。中堅フェンス前で体を動かしていた右腕の元に、大山、熊谷、コーチ陣、岩崎ら投手陣が、代わる代わる足を運んで旧交を温めた。藤川監督も柔らかい笑顔で数分間、談笑。別れ際にポンポンと肩を抱き合った。藤浪との対戦が実現するならば、早くて来月9日からの甲子園での3連戦となる。