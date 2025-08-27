首位・京都は27日、城陽市内で公開練習を行った。30日の岡山戦は、開幕戦で0―2と敗れた相手へのリベンジマッチ。勝てば02年以来23年ぶりのJ1リーグ4連勝となる。守護神のGK太田岳志（34）は当時の悔しさを鮮明に覚えている。「あってはいけないことだったけど開幕戦はどこかで“いけるんじゃないか”という隙があった試合でもあった。今回は借りを返す意味で選手のモチベーションは高い」。決して侮っていたわけではないが相