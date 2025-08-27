2025年10月11日（土）に西日本総合展示場新館にて開催を予定している『TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 北九州 2025）が追加情報を発表した。『TGC 北九州 2025』豪華出演者第4弾発表！ファッション誌「CanCam」専属モデルとして人気を集め、映画初出演となった「モエカレはオレンジ色」でヒロイン役に挑戦し、「第46回 日本アカデミー賞」新人俳優賞を受賞した“めるる”こと生見愛瑠が、TGC北九州のゲスト