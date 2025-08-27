タリーズコーヒーが、季節限定の秋を彩るドリンクとフードを発売。季節の移ろいとともに楽しむ、秋の素材を使った「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ」や「＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク」などがラインナップされます☆ タリーズコーヒー「ほっこりカラメルＯＩＭＯラテ／＆TEA カラメルＯＩＭＯティーシェイク／シャリっとにっこり梨スワークル」  発売日：2025年9月3日（水）販売店舗：全国のタリーズコーヒ