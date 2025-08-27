首位・京都は27日、城陽市内で公開練習を行った。30日にホームで迎える岡山戦は、DF福田心之助（24）にとっても特別な一戦となる。「大学時代に岡山の練習にも行かせてもらいました。規律もありますし、本当に京都に似ている。全員がハードワークして戦うチームだなと思っている」マッチアップするのは日本代表MF佐藤龍之介。「あの年であれだけプレーできるのはすごい。あんまり考えすぎず、相手に何もさせないぐらいの距離