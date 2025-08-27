大分市内のドラッグストアで、焼き肉のたれやパックご飯などを万引きしたとして、26歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市森町に住む職業不詳の男（26）です。 警察によりますと、男は今年6月22日午後5時前、大分市内のドラッグストアで髪の脱色に使われるブリーチ剤2点とパックご飯、焼肉のたれ、ペットボトルコーヒーの計5点（税込販売価格合計4704円）を盗んだ疑いがもたれています