２６日、コーヒーを入れるロボットバリスタ。（瀋陽＝新華社記者／楊珏）【新華社瀋陽8月27日】中国遼寧省瀋陽市皇姑区にある瀋陽人工知能（AI）産業パークの1階展示ホールには現在、テクノロジー感覚あふれるさまざまなAI体験装置が並んでいる。例えば、空中で手を振るだけでディスプレーの中の自分が「ワンタッチ着替え」を完了し、ロボットバリスタが自動でコーヒー豆をひいて香り高い一杯を入れてくれるなど、急速に