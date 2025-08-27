会合後、記者団に囲まれる自民党の江藤前農相＝27日午後、東京・永田町の党本部コメ政策を議論する自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に、江藤拓前農相が27日就任した。党本部で開かれた農政予算を巡る議員会合の場で、江藤氏は「農政は正念場を迎えている。このままでは生産現場は衰退の一途をたどってしまう」とあいさつし、政策の取りまとめに意欲を示した。「農業団体や農林水産省とどれだけ連携を取れるかが