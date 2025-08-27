オーバーツーリズム（観光過剰）が深刻化する京都市。市民の足でもある市バスでは、混雑が大きな問題となっている。市は対策の一つとして、市民と観光客の運賃に差をつける「市民優先価格」の導入を目指す。実現すれば、全国初の試みとなる。（相間美菜子）「市民優先価格係長」新設市民優先価格は、市民の市バス運賃を、観光客を含む市民以外よりも割安にする、先進的な取り組みだ。混雑緩和の効果よりも、市民に観光が生活の