バラエティ番組『鋼鉄部隊W』で知られるクァク・ソニが、同性の恋人との結婚を自ら発表した。【写真】クァク・ソニ、同性恋人との日常公開クァク・ソニは最近、恋人とともにYouTubeチャンネル『生放送女が好きだ』に出演し、結婚計画を明かした。しかし周囲からは「交際期間が短いのに、あまりに早すぎるのでは」といった心配の声も寄せられている。これに対し彼女は「男女カップルでも3カ月、6カ月で結婚する例は多い。私たちも同