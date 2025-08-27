NCTのヘチャンが、1stソロフルアルバム『TASTE』でジャンルを自在に行き来する変幻自在のボーカルを届ける。【写真】ヘチャン、日本で証明写真を撮影!?9月8日にリリースされるヘチャンの1stソロフルアルバム『TASTE』には、タイトル曲『CRZY』をはじめ、多彩なR&Bの楽曲を中心に全11曲が収録されている。最初のトラック『Camera Lights』は、ジャジーなピアノとフィラデルフィア・サウンドが融合したネオソウルナンバー。ルー