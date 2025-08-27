フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が27日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。神戸市中央区のマンションで住人の会社員女性が刺殺された事件をめぐり、殺人容疑で逮捕された会社員谷本将志容疑者（35＝東京都新宿区）が3年前に起こした傷害事件の判決についてコメントした。容疑者は女性との面識について「全く知らない人」と供述しており、古舘は「ただただ亡くなられた女性がお気の毒です。本