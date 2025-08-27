名古屋グランパスは８月27日、「観戦者の違反行為に対する処分」と題し、以下のように発表した。問題となったのは、８月23日のJ１第27節の川崎フロンターレ戦で観戦者が警備員に対して行なった違反行為。豊田スタジアムでの試合終了直後（名古屋は３−４で敗戦）、名古屋を応援する観戦者１名に、メインスタンド内で警備員の胸あたりを手のひらで押す行為があった。 当該者１名への処分内容は、「名古屋グランパスが出