俳優の松下洸平がInstagramを更新し、スペインでのオフショットを公開した。 参考：松下洸平、『放課後カルテ2025秋』クランクイン「もう“完全牧野”です（笑）！」 投稿では、街角で花束を抱える姿やUNIQLOの看板前での自然体の笑顔、そして旅先のホテルのバルコニーからパジャマ姿で外を眺めるショットなど、旅情あふれる写真が並ぶ。特に白いルームウェアに身を包んだバルコニーでの1枚は、まるで映