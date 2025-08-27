◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２７日・マツダスタジアム）巨人のオコエ瑠偉外野手が２７日、１軍に合流した。オコエは今季１軍では４２試合に出場して打率２割４分、４打点。７月２８日に出場選手登録を抹消されていた。イースタン・リーグでは２５試合の出場で、打率３割２分８厘、３本塁打、１７打点とアピールを続けていた。