きょう午後、周南市の山陽自動車道上りで、トラックが絡む事故があり、重傷者がいる模様だということです。県警高速隊によりますと、きょう午後2時20分ごろ、周南市の山陽自動車道上りの金剛山トンネル内でトラックが絡む事故がありました。20代男性が搬送されていて、搬送時意識はなく重篤な模様だということです。現場は事故のため、午後2時38分から山陽自動車道上り徳山西ICー徳山東IC間が通行止めとなっています。