日本サッカー協会は２７日、レフェリングに関する理解を深めることを目的としたメディア対象の「レフェリー・ブリーフィング」を都内で行った。＊＊＊国際サッカー評議会に決定により、Ｊ１で第２５節（８月９日〜）からスタートした新ルール「８秒ルール」について、審判委員会の佐藤隆治氏は「全体的にスムーズに（移行）できた。選手も順応してくれている。プレーがスピーディーになった印象もある。（フットボール