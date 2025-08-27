インターネット上の違法・有害情報に対して、被害者救済の観点から、円滑な対応をプラットフォーム側に求める情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制限法）によって、削除対応の迅速化とその運用状況の透明化が図られることになった。4月から5月にかけては、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、そしてXなどのサービス運営会社が対応すべきプラットフォームとして指定された。各社が対応に動くなかで、これまで対応が