タレントのMatt（31）が27日、自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスでのプライベートショットを披露した。「LAはプライベートで行ってきましたぁ」と書き始めたMatt。サンディエゴで行われたパドレスードジャース戦を観戦し、パドレスのユニホーム姿も披露した。現地での食事やプライベートショットも公開。「楽しすぎて笑いすぎて美味しいもの食べすぎて大満足の旅でした」と振り返り、「またすぐに行きたい。さーて