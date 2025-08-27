人気バンド「マカロニえんぴつ」が27日、公式SNSを更新。楽曲「青春と一瞬」がボーカル・はっとりの出身地、山梨県中央市の夕方チャイムに採用されたことを伝えた。バンドの公式Xで「マカロニえんぴつ「青春と一瞬」vo.はっとりの地元・山梨県中央市の夕方チャイムに決定しました」と報告。「中央市20周年記念事業テーマソングとして！！市役所庁舎内及び、市内全域に流れる防災行政無線で時刻をお知らせするチャイム、小中