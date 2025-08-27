私はキョウコ（30歳）。夫のソウイチ（35歳）と娘のモエカ（2歳）、そして生後1ヶ月の息子ハルキとの4人家族です。近所に住む義母（ミズエ）の干渉がはじまったのは、モエカを妊娠してからのこと。新型コロナウイルスやインフルエンザに罹っているのに構わずやってきたり、1歳に満たないモエカにようかんを食べさせようとしたり……。私たち夫婦は絶対に義母を頼らないと決めました。やがてソウイチからはファミリーサポートの利用