サッカーのイングランド・プレミアリーグでリーズに所属しているMF田中碧（26）に関し、ファルケ監督が右膝の負傷で数週間離脱するとの見通しを示した。26日のイングランド・リーグ杯2回戦で2部シェフィールドWに敗戦後、23日のアーセナル戦で負傷交代した田中に触れ「彼はMCL（内側側副じん帯）の負傷で数週間離脱することになる。正確な復帰時期はまだ分からないが、間違いなく代表ウイーク前には戻ってこられない」と語った