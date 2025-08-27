東京消防庁管内で、27日午後3時までに熱中症で医療機関に救急搬送されたのは、暫定値で22歳から96歳までの男女29人でした。東京消防庁は、室内でも暑いと感じたら我慢せずに冷房や扇風機を利用し、水分をこまめにとるなど熱中症予防をよびかけています。