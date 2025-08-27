¡ÖÉ¡¤ÎÄã¤¤¤ï¤¿¤·¤Ç¤â¡Ä¡×À°·Á¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤Î48ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÂç¿Í¤Î¥á¥¬¥Í¡ÊÏ·´ã¶À¡Ë¢«Ì¾Á°¤¬²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤·¤Î¤¢¤­¡£¡Özoff¤Ç¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é²÷Å¬É¡¤ÎÄã¤¤¤ï¤¿¤·¤Ç¤â³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»ÈÍÑ´¶¤òÊó¹ð¤·´ã¶À¤ò¾Ò²ð¡£¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢È±¤ò¤Þ¤È¤á´ã¶À¤ò¤«¤±¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤ò¡¢Çò¹õ¤È¥«¥é¡¼¤Î2¥Ñ¥¿¡¼