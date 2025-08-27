「ウエスタン、中日３−１阪神」（２７日、バンテリンドーム）阪神は中日の先発・草加を攻略できず、初回の１得点のみとなった。先発の西勇は９日のウエスタン・オリックス戦以来の登板で５回７安打３失点だった。２番手・富田が約４カ月ぶりの３イニングを投げきって、７試合連続無失点。野手は初回に福島と渡辺の安打で先制。福島はこの日２安打と躍動した。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−西勇が５回３失点。