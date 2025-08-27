福岡県警八幡西署は27日、北九州市八幡西区東王子町3番付近の道路上で26日午前11時45分ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ人からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。対象者はフード付き黒色長袖ジャージー、長ズボンを着用。